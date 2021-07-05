Владимир Кличко поддержал сборную Украины и намекнул на возможное возвращение на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко намекнул на возможное возвращение на ринг, комментируя вылет сборной Украины с Евро-2020.

«Поздравляем Англию с отлично сыгранной игрой! Матч пошёл не в том направлении, в котором я хотел, но это спорт. Я был проигравшим в своём спорте, как вы все знаете, особенно вы, английские болельщики. Дело не в поражении, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее, мы все любим возвращение, не так ли?!

Я также очень горжусь украинской командой, нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко прошли в этом турнире, показывая, что мы можем бороться. Не сомневаюсь, мы можем пойти ещё дальше. Наблюдайте за нами. Продолжайте болеть, и однажды, возможно, я даже снова услышу, как вы приветствуете моё имя», — написал Кличко в своём «инстаграме».

Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины разгромно проиграла Англии со счётом 0:4.