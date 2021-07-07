Олег Тактаров — о возможном финале Евро-2020: Италия разорвёт Англию. У англичан нет яиц

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о возможном финале Евро-2020. В решающем матче турнира сыграет сборная Италии, которая вчера, 6 июля, обыграла национальную команду Испании в серии пенальти. Второй финалист будет определяться сегодня: сборная Англии встретится с датчанами. Начало встречи — в 22:00 мск.



«Италия разорвёт Англию. У англичан нет яиц», — сказал Тактаров в прямом эфире своего «инстаграма».



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.