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Уайт назвал сроки возвращения Чимаева и сообщил примерную дату реванша Яна со Стерлингом

Уайт назвал сроки возвращения Чимаева и сообщил примерную дату реванша Яна со Стерлингом
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Президент UFC Дана Уайт назвал примерные сроки возвращения в октагон шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американского бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона.

«Что касается Хамзата, то мы ожидаем его возвращения в октябре. Он может драться с кем угодно. В какой-то момент мы заставили его провести бой с Леоном Эдвардсом. Но очевидно, что после всей этой склоки в социальных сетях следующим его оппонентом станет Нил Магни. Но мы ещё посмотрим.

Конечно, мы обсуждаем следующий бой Тони, причём прямо сейчас — он снова будет драться до конца года», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Дана также сообщил, что бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян проведёт матч-реванш с обладателем соответствующего пояса Алджэмейном Стерлингом ориентировочно в октябре

«Безусловно, этот бой состоится. Наверное, где-нибудь в октябре», — сказал Дана.

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