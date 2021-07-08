Валуев отреагировал на победу Тима Цзю над Спарком

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу австралийского боксёра Тима Цзю в поединке со Стивом Спарком. Цзю нокаутировал соперника в третьем раунде.

«Я смотрю бои Тима и уверенно могу сказать: это будущий чемпион. Не могу сказать, по какой версии он пойдет — WBA, скорее всего. Но он будет чемпионом», — приводит слова Валуева «Газета.ру».

Тим Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).