Президент UFC намекнул на следующего соперника Макгрегора в случае победы над Порье
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Президент UFC Дана Уайт намекнул, что бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор получит титульный бой, если победит Дастина Порье в ближайшие выходные. Действующим чемпионом UFC в лёгком весе является бразилец Чарльз Оливейра.
«Конор хочет вернуться на вершину. Он выходит, побеждает первого номера, а затем, возможно, собирается получить шанс сразиться за титул», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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