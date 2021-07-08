Президент UFC намекнул на следующего соперника Макгрегора в случае победы над Порье

Президент UFC Дана Уайт намекнул, что бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор получит титульный бой, если победит Дастина Порье в ближайшие выходные. Действующим чемпионом UFC в лёгком весе является бразилец Чарльз Оливейра.

«Конор хочет вернуться на вершину. Он выходит, побеждает первого номера, а затем, возможно, собирается получить шанс сразиться за титул», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.