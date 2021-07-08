Тайсон Фьюри спел It's coming home в честь победы Англии над Данией на Евро-2020. Видео
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри спел неофициальный гимн английских футбольных фанатов “It's coming home” в честь победы национальной команды над Данией в полуфинале Евро-2020.
Посмотреть соответствующее видео можно в «твиттере» Top Rank Boxing.
Сборная Англии одолела национальную команду Дании в дополнительное время (2:1). На 30-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счёт, забив гол со штрафного. Через 9 минут датский защитник Симон Кьер срезал мяч в свои ворота. В дополнительное время встречи форвард английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте.
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