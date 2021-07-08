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Боксёр, победивший Джошуа, поделился мнением о его бое с Усиком

Боксёр, победивший Джошуа, поделился мнением о его бое с Усиком
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Румынский боксёр Михай Нистор, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

Нистор победил Джошуа в 2011 году, когда они выступали в любительском боксе. В 2013 году румын проиграл Усику, также в любителях.

«Желаю Джошуа удачи в бою с Усиком. Я дрался с обоими. Один — сильный, а второй — техничный. Посмотрим, как сложится их поединок», — сказал Нистор в интервью YouTube-каналу Fight Hype.

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