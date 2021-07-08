Бетербиев — о словах Кадырова про Хабиба: когда старший брат ругает, ты это не обсуждаешь

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев объяснил, для чего он записал видеообращение по поводу слов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
«Я был в это время в Монреале, в Канаде. Там непонятка шла в соцсетях. Рамзан Ахматович для спортсменов-дагестанцев, чеченцев, ингушей и даже для русских, например, Емельяненко — как старший брат. Когда старший брат ругает тебя или что-то говорит, ты же не обсуждаешь это. У нас не принято это обсуждать и осуждать. Поэтому я сказал, что в его словах ничего не было, он сказал своё мнение, высказался и всё. Это было лично моё желание.
Я думаю, Хабиб — хороший человек, хороший парень, потому что вокруг него много достойных ребят. Достойные ребята не собираются вокруг нехороших людей. Сам я его хорошо не знаю — мы один-два раза виделись всего. Сделал своё дело, молодец. Вовремя ушёл», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «УШАТАЙКА».
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