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Битва взглядов UFC 264: Конор Макгрегор и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Макгрегор попытался ударить Порье ногой на битве взглядов перед турниром UFC 264
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32-летний ирландский боец UFC Конор Макгрегор не обошёлся без скандальных действий во время мероприятий к турниру UFC 264, на котором запланирован третий поединок с американцем Дастином Порье.

Как отмечает в «Твиттере» журналист Дэймон Мартин, во время битвы взглядов Конор вёл себя достаточно активно – сначала он встал в стойку, а затем попытался неожиданно ударить Порье ногой. Однако ситуацию контролировал, как сам Дана Уайт, так и его помощники.

Публикация доступна в «твиттере».

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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