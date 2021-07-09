Порье отреагировал на слова Макгрегора о том, что его жена – это его муж

32-летний американский боец UFC Дастин Порье отреагировал на слова ирландца Конора Макгрегора, который на пресс-конференции к их бою на турнире UFC 264 заявил, что жена Дастина – это его муж.

«Мы с муженьком идем на пресс-конференцию», — гласит пост Порье в «Твиттере».

Напомним, Макгрегор заявил: «В субботу вечером Порье будут выгуливать, как собаку, в этом восьмиугольнике. Ты всего лишь маленькая сучка. Твоя жена – твой муж. Глупая деревенщина».

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.