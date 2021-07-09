Василевский предположил, как поступит Макгрегор, если проиграет Порье

Российский боец MMA Вячеслав Василевский рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

«Макгрегор в этом бою возьмёт реванш за недавнее поражение. Я думал, что он и второй бой выиграет, но сейчас Конор точно будет мотивированнее. Будет принципиальный бой с принципиальным соперником, и, мне кажется, Конор победит.

Для Макгрегора всегда была важна коммерческая сторона боёв. Возможно, когда он только начинал, заработок был не важен для него, но потом каждый его бой становился коммерческой составляющей. Наверное, он всегда был заинтересован в этом, сейчас ничего не изменилось.

Выставочные бои в случае поражения Конора? Всё будет зависеть от предложений. Может, и с Пакьяо будет, и с блогерами. Если он проиграет, то ничего страшного не случится. Если Конор захочет, то будет драться в UFC. Я не думаю, что его оттуда уволят.

Может быть, у Порье будут шансы против Оливейры. Всё будет зависеть от готовности. Можно из десяти раз победить девять, но проиграть именно в титульном бою. Такое тоже бывает", — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.