Нурмагомедов дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия и рассказал, за кого поболеет

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что сборная Англии победит команду Италии в финале Евро-2020, который состоится послезавтра, 11 июля.

«В последний раз они (англичане. — Прим. «Чемпионата») выиграли титул в 1966-м. Они выиграли чемпионат мира. После этого они ничего не выиграли.

У них очень хорошая, молодая команда с такими игроками, как Стерлинг, Кейн, Маунт, Филлипс, Уокер, Пикфорд. Очень хорошая команда, и финал они сыграют дома.

У Италии, как по мне, хорошие шансы. У них очень опытная команда: Бонуччи, Кьеллини, Иммобиле, все эти ребята. Но мне кажется, что Англия должна победить, потому что у неё есть скорость. Надеюсь, Англия победит. Считаю, они заслужили это», — рассказал Нурмагомедов в видео, выложенном в «инстаграме» его тренера Хавьера Мендеса.