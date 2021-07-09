Нурмагомедов дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия и рассказал, за кого поболеет

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что сборная Англии победит команду Италии в финале Евро-2020, который состоится послезавтра, 11 июля.
«В последний раз они (англичане. — Прим. «Чемпионата») выиграли титул в 1966-м. Они выиграли чемпионат мира. После этого они ничего не выиграли.
У них очень хорошая, молодая команда с такими игроками, как Стерлинг, Кейн, Маунт, Филлипс, Уокер, Пикфорд. Очень хорошая команда, и финал они сыграют дома.
У Италии, как по мне, хорошие шансы. У них очень опытная команда: Бонуччи, Кьеллини, Иммобиле, все эти ребята. Но мне кажется, что Англия должна победить, потому что у неё есть скорость. Надеюсь, Англия победит. Считаю, они заслужили это», — рассказал Нурмагомедов в видео, выложенном в «инстаграме» его тренера Хавьера Мендеса.
- 9 июля 2021
-
16:19
-
16:13
-
15:30
-
15:00
-
15:00
-
14:30
-
14:29
-
14:28
-
14:22
-
14:06Шлеменко: Порье сожрёт Макрегора, и всё Эксклюзив
-
14:00
-
14:00
-
13:25
-
12:57
-
11:56
-
11:45
-
11:16
-
10:46
-
10:37
-
10:33
-
10:21
-
10:05
-
09:57
-
09:49
-
09:35
-
09:00
-
08:43
-
08:00
-
07:55
-
07:38
-
07:20
-
05:35
-
05:07
-
05:02
-
04:49