Жумагулов сабмишеном победил Ривейру и одержал дебютную победу в UFC

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В рамках предварительного карда казахстанец Жалгас Жумагулов встретится с американцем Джером Ривейрой.

Победу в первом раунде сабмишеном одержал казахстанец. Это его первая победа в UFC. Первые два боя в лиге он проиграл.

В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Это будет их третий бой. В первом, состоявшемся в сентябре 2014 года, успех праздновал Конор. Во втором, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш.

Также в основном карде россиянка Яна Куницкая (5) проведёт бой против Ирены Алданы (4).