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Прямой эфир боя Порье — Конор 3, смотреть онлайн UFC 264

Прямой эфир боя Порье — Макгрегор 3 начнётся примерно в 7:15
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В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 264.

В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Прямой эфир боя будет проходить на телеканале «РЕН ТВ». Ориентировочное время начала боя — 7:15 мск.

Первый бой, который состоялся в 2014 году, завершился победой ирландца нокаутом первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, отправив Конора в нокаут во втором раунде.

Также в основном карде турнира карде россиянка Яна Куницкая проведёт бой с Ирен Алданой.

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью.

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