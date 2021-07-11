Прямой эфир боя Порье — Макгрегор 3 начнётся примерно в 7:15

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В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 264.

В главном событии вечера сойдутся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Прямой эфир боя будет проходить на телеканале «РЕН ТВ». Ориентировочное время начала боя — 7:15 мск.

Первый бой, который состоялся в 2014 году, завершился победой ирландца нокаутом первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, отправив Конора в нокаут во втором раунде.

Также в основном карде турнира карде россиянка Яна Куницкая проведёт бой с Ирен Алданой.

Основной кард



Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью.