«Ну и кто в итоге на носилках? Карма!» Порье поиздевался над Макгрегором после боя

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье прокомментировал победу в бою с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Поединок состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск.
«Ну и что он там болтал, кого в итоге унесут на носилках? Он в итоге на носилках — карма! Я его и в стойке пробивал. Я сломал его ногу, когда показал пальцем — тогда она и сломалась. Ну, может, не полностью, но она треснула, и всё», — приводятся слова Порье на странице UFC Russia в «Инстаграме».
В концовке первого раунда ирландский боец при падении сломал левую ногу. Бой был остановлен, победу присудили Порье.
В со-главном бою турнира UFC 264 бразильский боец Гилберт Бёрнс судейским решением победил американца Стивена Томпсона.
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