Финкельштейн уверен, что Макгрегор не завершит карьеру после поражения от Дастина Порье

Известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн прокомментировал поражение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в бою с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Бой состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск и завершился досрочно: Конор сломал ногу — победу присудили Порье.

«Конор не завершит карьеру — будет драться периодически. Поймите, это ж бизнес. Макгрегор раскрученный, поэтому за определённые деньги снова выйдет на ринг через пару лет. Он собирает денежки.



Конечно, Дана Уайт сможет уговорить Макгрегора на реванш с Порье — вопрос лишь в сумме», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.