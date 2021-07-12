Хабиб Нурмагомедов стал бойцом года по версии ESPN. Друг Макгрегора отреагировал

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии ESPY Awards от ESPN. Российский спортсмен победил в номинации «Лучший боец года».

На новость отреагировал американский боец Bellator Диллон Дэнис, друг бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, бывший активным участником скандала, который случился после боя россиянина с ирландцем в октябре 2018 года. Он оставил комментарий под соответствующим постом, поставив несколько смеющихся эмодзи.

Фото: https://www.instagram.com/espnmma/?hl=ru

Нурмагомедов соперничал за награду с действующей чемпионкой UFC в лёгком и полулёгком весах Амандой Нуньес, с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и с действующей обладательницей пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас.