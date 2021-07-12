А. Емельяненко объявил о боях с Тарасовым, Джиганом и Минеевым. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил, что проведёт три боя до конца 2021 года. Об этом он рассказал в видео, выложенном в его «инстаграме».

По словам Емельяненко, первый бой станет для него разогревочным. Он подерётся с бойцом MMA и блогером Артёмом Тарасовым. Во втором поединке он сразится с известным рэпером Джиганом, после чего Александра ожидает поединок с бойцом MMA Владимиром Минеевым.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.