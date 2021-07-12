Макгрегор — Порье и его жене: убью вас, когда будете спать

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор угрожал убийством американцу Дастину Порье и его супруге. Ирландский боец продолжил ругать своего оппонента сразу после поединка на турнире UFC 264. Макгрегор сломал ногу в концовке первого раунда, из-за чего бой был остановлен. Несмотря на жуткую травму, ирландец не успокоился.
«Когда вы будете спать, я убью вас, тебя и твою миссис! Это ещё не конец! Будь осторожен, приятель», — кричал Макгрегор, сидя в октагоне.
Порье, комментируя победу в поединке с Конором, назвал произошедшее «кармой». Американский боец говорил о недопустимости смертельных угроз и оскорблений, которые использовал Макгрегор.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
Макгрегор уже перенёс операцию на повреждённой ноге.
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