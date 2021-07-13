Из Bellator уволили россиянина Сидельникова и ещё 17 бойцов

Руководство Bellator приняло решение уволить 18 бойцов, сообщает MMAJunkie. Из ростера лиги отчислены россиянин Кирилл Сидельников, Даниэль Страус, Бек Роулингс, Тайван Клакстон, Хизер Харди, Джон Тейшейра, Хонри Грейси, Лиам Макгири, Тайри Форчун, Алессио Сакара, Аманда Белл, Чак Кэмпбелл, Демаркес Джексон, Доминик Мадзотта, Ольга Рубин, Майк Джаспер, Стив Макдональд и Райан Спиллейн.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля мск состоится очередной турнир Bellator 262, в главном поединке которого чемпионка в женском наилегчайшем весе Хулиана Веласкес проведёт защиту титула против претендентки на соответствующий пояс Денизе Кильхольц. В андеркарде россиянка Диана Авсарагова сразится с Габриэллой Галфин.



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