ACA проведёт турнир в Сочи без зрителей

Президент АСА Алексей Яценко сообщил, что организаторы турнира АСА 126 в Сочи приняли решение провести его без зрителей. Посмотреть турнир можно будет на PPV.

«Мы приняли решение провести турнир ACA 126 в Сочи без присутствия зрителей. Несмотря на то, что в регионе на текущий момент нет запретов на проведению массовых мероприятий, мы беспокоимся о наших зрителях, исходя из растущей статистики заболеваемости COVID-19. И поддерживаем администрацию Краснодарского края в её борьбе с распространением короновирусной инфекции.

Приносим извинения всем болельщикам и надеемся, что все стабилизируется, мы вернёмся сильнее. Всем, кто купил билеты, деньги за них будут возвращены. Турнир 16 июля пройдёт в формате телевизионного шоу», — говорится в заявлении АСА.

Турнир будет проходить 16 июля. В главном поединке вечера титул чемпиона АСА в полутяжёлом весе оспорят россиянин Муслим Магомедов и казахстанец Евгений Егембердиев.