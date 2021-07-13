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Доминик Круз: после многочисленных поражений Макгрегору стоило бы сесть и заткнуться

Доминик Круз: после многочисленных поражений Макгрегору стоило бы сесть и заткнуться
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Боец ММА Доминик Круз раскритиковал экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора за его комментарии после поражения в поединке с Дастином Порье на турнире UFC 264. Бой был остановлен после первого раунда, Макгрегор сломал ногу.

Сидя на настиле, Конор продолжал оскорблять Порье, а также пригрозил убийством ему и его супруге. По мнению Круза, ирландцу нужно было замолчать.

«После многочисленных поражений, как у Конора, стоит посидеть и заткнуться. Но мы этого не видим. Мы не видим, чтобы Конор молчал.

Иногда оказываешься в таком положении, что тебя размазывают. И нужно это принять, это — часть ММА, важно уметь принимать поражения и расти за счёт этого. Когда не принимаешь поражения, то как будешь расти?» — приводит слова Круза Insider.

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