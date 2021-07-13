Пакьяо: посмотрев мои тренировки, Логан Пол был рад, что дрался с Мейвезером вместо меня

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо на своей странице в «Твиттере» разместил фото с боксёром и видеоблогером Логаном Полом, посетившим его тренировку. По словам Мэнни, после увиденного на тренировочном занятии Пол не скрывал своей радости от того, что дрался с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, а не с ним.

«Для меня большая честь встретиться с Логаном Полом, зашедшим в наш зал сегодня. Посмотрев, как я тренируюсь, он сказал, что рад, что дрался с Мейвезером вместо меня», — написал Пакьяо.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Мэнни Пакьяо в «Твиттере».

Мейвезер и Пол провели выставочный бой в июне, по итогам которого победителя выявить так и не удалось.