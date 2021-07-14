Подписчик заподозрил инсульт у А. Емельяненко. В команде бойца ответили

Один из подписчиков российского бойца MMA Александра Емельяненко заподозрил, что спортсмен перенёс инсульт.

«Мне одному кажется, что руки как будто после инсульта?» — написал подписчик в комментариях к посту Емельяненко в «Инстаграме», в котором показана его тренировка.

«Всё в порядке. Это замедленное видео, и он просто раскидывался. Я нахожусь вместе с ним в Карачаево-Черкесии», — ответил автор соответствующего видео Никита Бурчак, который в настоящее время находится в Карачаево-Черкесии, где Емельяненко проводит тренировочный лагерь.

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/

Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.