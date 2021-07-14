Подписчик заподозрил инсульт у А. Емельяненко. В команде бойца ответили

Один из подписчиков российского бойца MMA Александра Емельяненко заподозрил, что спортсмен перенёс инсульт.
«Мне одному кажется, что руки как будто после инсульта?» — написал подписчик в комментариях к посту Емельяненко в «Инстаграме», в котором показана его тренировка.
«Всё в порядке. Это замедленное видео, и он просто раскидывался. Я нахожусь вместе с ним в Карачаево-Черкесии», — ответил автор соответствующего видео Никита Бурчак, который в настоящее время находится в Карачаево-Черкесии, где Емельяненко проводит тренировочный лагерь.
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/
Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
- 14 июля 2021
-
15:00
-
14:32
-
13:55
-
13:43
-
13:13
-
12:34
-
12:33
-
11:28
-
11:00
-
10:42
-
10:36
-
10:02
-
09:32
-
09:17
-
09:10
-
09:01
-
08:31
-
08:00
-
07:15
-
07:02
-
06:53
-
06:04
-
05:48
-
03:12
-
02:58
-
02:53
-
02:32
- 13 июля 2021
-
23:02
-
22:00
-
21:23
-
19:52
-
19:27
-
18:47
-
18:24
-
16:13