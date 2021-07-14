Биспинг: Макгергор был неплох в начале, а потом началась резня — Порье его уничтожал

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал поражение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в бою с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Бой состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск и завершился досрочно: Конор сломал ногу — победу присудили Порье.
«Дастин просто уничтожал его. Это была какая-то резня. Да, Конор начал довольно неплохо. Но он и должен был так начать. Он хотел всем доказать, что извлёк ошибки из предыдущего боя. Макгрегор нанёс несколько ударов ногами, и это было здорово. А потом началось форменное избиение. Это Дастин ещё не торопился. Вероятно, он знал, что Конору будет тяжело, а потому и не спешил», — сказал Биспинг в интервью на канале Fight CAT в YouTube.
- 14 июля 2021
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