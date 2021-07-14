Джейк Пол: выбью все фальшивые зубы Макгрегора прямо из его поганого рта

Известный видеоблогер Джейк Пол высказался о поражении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которое он потерпел в ночь с 10 на 11 июля на UFC 264 в поединке с бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе американцем Дастином Порье.



«Самое забавное заключается в том, что я предсказал, что всё именно так и будет. 18 месяцев назад, когда я заявил, что хочу драться с Конором, люди смеялись надо мной. Теперь я смеюсь над Конором. Я ему нужен куда больше, чем он мне. Так что повторю своё предыдущее предложение для него — 23 бакса. Если мы когда-нибудь встретимся в ринге, я выбью все его фальшивые зубы прямо из его поганого рта», — приводит слова Пола MMAJunkie.