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Порье выставил на благотворительный аукцион экипировку с боя против Макгрегора

Порье выставил на благотворительный аукцион экипировку с боя против Макгрегора
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье выставил на продажу полный комплект формы, который был им использован в бою с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

Дастин продаёт экипировку на интернет-аукционе eBay. К моменту написания этой новости её стоимость составляет $ 23 300. Торги завершатся 19 июля. Вырученные средства пойдут на постройку жилья в Уганде.

Фото можно посмотреть на странице Порье в «Инстаграме».

Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. Это был уже третий поединок Конора и Дастина. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором противостоянии, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, нокаутировав Макгрегора во втором раунде.

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