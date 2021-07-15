Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с Порье
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Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора выписали из больницы, в которую тот попал, получив перелом ноги в поединке с Дастином Порье в минувшие выходные. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.
Новость по темеСтали известны подробности операции Конора Макгрегора, который сломал ногу в бою с Порье
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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