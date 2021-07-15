Митрион объявил о готовности провести реванш с Фёдором Емельяненко

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион заявил, что готов провести матч-реванш с легендарным российским бойцом MMA Фёдором Емельяненко, если тот пожелает этого.
«Если величайший (Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») назовёт моё имя, я отвечу «да», — приводит слова Митриона Cageside Press.
В июне 2017 года Емельяненко и Митрион провели поединок, завершившийся победой американского бойца, которому удалось нокаутировать соперника в первом раунде.
Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок в Москве 23 октября. Бой с его участием станет главным событием шоу. Российский спортсмен не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии.
Всего в смешанных единоборствах Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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