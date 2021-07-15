Питер Фьюри: никто не хочет драться с Хьюи
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Питер Фьюри, отец и тренер бывшего претендента на титул Хьюи Фьюри, рассказал о сложностях, с которыми столкнулся его сын.
«Все понимают, что Хьюи намного лучше, чем считают люди. Вот что я вам скажу. Мы предлагали нескольким именитым боксёрам бой с Хьюи, но они посмотрели на нас и сказали, что встретятся с кем-нибудь другим. Когда упоминается имя Хьюи, никто не хочет с ним драться.
Я не хочу называть конкретные имена, однако всё происходит именно так. Но мы найдём ему соперника. Он будет драться в сентябре. Хьюи потерял всякое уважение к соперникам. Бокс похож на какую-то мелодраму. В наше время есть много бойцов, но они увлечены соцсетями и делают всё, чтобы быть знаменитостями, а не боксёрами», — цитирует Питера Фьюри Sky Sports.
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