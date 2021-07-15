Украинец Редкач: Ломаченко — это бывшая девушка Теофимо Лопеса

Украинский боксёр Иван Редкач потроллил своего соотечественника, бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко. В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

«Ломаченко — это бывшая девушка Теофимо Лопеса», — написал Редкач в своём «твиттере».

Ранее Редкач не раз нелестно отзывался о Ломаченко.

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33-летний Василий Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок он провёл в июне 2021 года, победив представителя Японии Масаёси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. Всего на счету Василия 17 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед (в том числе 11 нокаутом) и потерпел два поражения.