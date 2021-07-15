«Конор обленился». Гаджиев дал совет Макгрегору

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал совет экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. По мнению Гаджиева, Макгрегору, который сломал ногу в поединке с Дастином Порье в минувшие выходные, во что бы то ни стало надо выиграть следующий бой.

«Конор обленился. Думаю, весь мир признает, что он износился.

Сейчас уже и доказательства мы видим: споткнулся, сломал ногу — кости износились. Но он так много сделал, что до сих пор идёт некая инерция. Он может к следующему бою — допустим, большой, крутой бой — вообще ничего не говорить, лежать на диване, а потом в день поединка просто выйти — и продажи всё равно будут большие. Потому что всё, что связано с ним, окутано магией. Пока что это так.

На мой взгляд, Конору нужно выиграть два-три поединка. Следующий бой ему надо выиграть во что бы то ни стало. В противном случае пора уходить, и он уйдёт легендой. А если не захочет — мы видели, как легенды уходят некрасиво. Но я бы не хотел видеть Конора беспомощным», — приводит слова Гаджиева Sport24.