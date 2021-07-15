Александр Емельяненко рассказал, как возвращает спортивную форму

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как проходят его тренировочные сборы.
«Сейчас я вешу 127 килограммов. В принципе, объём нагрузок здесь увеличил и уже при таком весе хорошо бегаю, работаю по лапам. Функционально я готов даже сейчас выходить драться.
Но всё равно чувствую, что лишние килограммы мешают. Когда приду в норму, сбросив до 115-117 килограммов, буду ощущать себя намного лучше.
До сборов весил 131 килограмм. Сейчас я пью много воды, организм завис, вес не падает. Во время тренировки идёт очень сильное потоотделение. Футболка и штаны мокрые все. Так что потихоньку вес будет уходить. Уже сбросил четыре килограмма.
Брусья, турник, мячи кидаю постоянно. Работа идёт с небольшими весами. Я понял, что с ними если и заниматься, то максимум два раза в неделю.
Ставлю средние веса, чтобы мышцы были функционально выносливыми и могли работать длительное время. К примеру, жим лёжа у меня 180 килограммов. Ставлю 50 — и на количество раз», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт».
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