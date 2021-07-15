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Исмаилов показал видео тренировки на фоне дорогой машины. А. Емельяненко отреагировал

Исмаилов показал видео тренировки на фоне дорогой машины. А. Емельяненко отреагировал
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал свежее видео на своей странице в «Инстаграме». На видео Исмаилов выполняет серию ударов в так называемом бою с тенью на фоне дорогой машины, причём сперва удары якобы показаны в реальном времени, а потом — в замедленном режиме.

«Постарайтесь, пожалуйста, меня не сглазить», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в "инстаграме" Магомеда Исмаилова.

В комментариях к посту отметился другой российский боец MMA Александр Емельяненко.

«Где-то я это видел», — написал он.

В июле 2020 года Емельяненко и Исмаилов провели поединок, закончившийся победой Магомеда нокаутом в третьем раунде. Исмаилов ради этого боя специально поднялся в тяжёлый вес, хотя обычно выступает в среднем и полутяжёлом дивизионах.

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