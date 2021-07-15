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Макгрегор заявил, что травмировал ногу ещё до боя с Порье

Макгрегор заявил, что травмировал ногу ещё до боя с Порье
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Экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что получил травму ноги ещё до боя с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Бой состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск и завершился досрочно: Конор сломал ногу, и победу присудили Дастину.

«Я получил травму перед боем. Сейчас многие спрашивают меня, когда же я поломал ногу, когда это случилось? Спросите Дану Уайта, спросите UFC, спросите доктора Дэвидсона, главного врача UFC. Они знали, что у меня были стрессовые переломы (переломы, спровоцированные усталостным разрушением кости из-за повторяющихся нагрузок. — Прим. «Чемпионата»).

Да, мне нужно было лечить ногу. Мне нужно было лечить лодыжку, и мне нужно было лечить большеберцовую кость, но я бы никогда не стал ложиться под нож, если бы не произошло чего-то подобного. Но я обязательно восстановлюсь», — сказал Макгрегор в своём «инстаграме».

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