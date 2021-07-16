Объявлена новая дата третьего боя Фьюри — Уайлдер
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри и бывший обладатель соответствующего пояса Деонтей Уайлдер сразятся 9 октября. Об этом сообщается в «твиттере» промоутерской компании Top Rank.
Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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