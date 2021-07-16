А. Емельяненко ответил Минееву, который заявил, что не подписывал контракт на бой

Российский боец MMA Александр Емельяненко ответил другому бойцу MMA Владимиру Минееву. Ранее Емельяненко сообщил, что проведёт бой с Минеевым, а тот заявил, что не подписывал контракта.
«Контракт на бой с Минеевым по боксу был подписан ещё год назад. Если он меня боится, пусть скажет об этом прямо. И да, Володя, не лезь в мою семью и мои отношения с братом. К нашему бою это не имеет никакого отношения.
Что касается твоих советов по подготовке, мальчик, я выступал на высшем уровне, когда ты бои только по телевизору смотрел», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт».
В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
- 16 июля 2021
-
15:26
-
15:06
-
14:51
-
14:31
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
13:07
-
13:01
-
12:37
-
12:28
-
12:00
-
11:32
-
11:31
-
10:19
-
10:00
-
09:39
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
09:05
-
09:01
-
08:41
-
08:01
-
00:29
- 15 июля 2021
-
22:16
-
20:58
-
20:33
-
19:25
-
18:22
-
16:54
-
16:02
-
15:05
-
14:59
-
13:35