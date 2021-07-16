А. Емельяненко ответил Минееву, который заявил, что не подписывал контракт на бой

Российский боец MMA Александр Емельяненко ответил другому бойцу MMA Владимиру Минееву. Ранее Емельяненко сообщил, что проведёт бой с Минеевым, а тот заявил, что не подписывал контракта.

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«Контракт на бой с Минеевым по боксу был подписан ещё год назад. Если он меня боится, пусть скажет об этом прямо. И да, Володя, не лезь в мою семью и мои отношения с братом. К нашему бою это не имеет никакого отношения.

Что касается твоих советов по подготовке, мальчик, я выступал на высшем уровне, когда ты бои только по телевизору смотрел», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт».

В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.