Нейт Диаз вызвал на бой Порье. Тот отреагировал

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, выступающий в средней весовой категории, вызвал на бой Дастина Порье, выступающего в лёгком дивизионе. Диаз призвал Порье подняться в средний вес.
«185 фунтов. Поднимайся», — написал Диаз в своём «твиттере», обращаясь к Порье.
«Я отделаю тебя в любом весе», — ответил Дастин в своём "твиттере".
Нейт Диаз в настоящее время не присутствует в официальных рейтингах UFC. В июне 2021 года он проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Что касается Порье, то он в минувшие выходные победил Конора Макгрегора, это был их третий поединок. Дастин возглавляет рейтинг легковесов UFC, уступая лишь чемпиону Чарльзу Оливейре, в сводном рейтинге бойцов лиги вне зависимости от весовой категории он располагается на шестом месте.
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