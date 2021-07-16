Нейт Диаз вызвал на бой Порье. Тот отреагировал

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, выступающий в средней весовой категории, вызвал на бой Дастина Порье, выступающего в лёгком дивизионе. Диаз призвал Порье подняться в средний вес.

«185 фунтов. Поднимайся», — написал Диаз в своём «твиттере», обращаясь к Порье.

«Я отделаю тебя в любом весе», — ответил Дастин в своём "твиттере".

Нейт Диаз в настоящее время не присутствует в официальных рейтингах UFC. В июне 2021 года он проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Что касается Порье, то он в минувшие выходные победил Конора Макгрегора, это был их третий поединок. Дастин возглавляет рейтинг легковесов UFC, уступая лишь чемпиону Чарльзу Оливейре, в сводном рейтинге бойцов лиги вне зависимости от весовой категории он располагается на шестом месте.