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Форчун победил Митриона в 1-м раунде на турнире Bellator 262

Форчун победил Митриона в 1-м раунде на турнире Bellator 262
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В ночь с 16 на 17 июля мск в Анкасвилле на стадионе «Мохеган Сан Арена» проходит турнир Bellator 262. В рамках со-главного боя встретились американцы Мэтт Митрион и Тайрел Форчун.

Форчун победил Митриона техническим нокаутом уже в первом раунде.

Форчун – потенциальный соперник россиянина Валентина Молдавского в борьбе за пояс временного чемпиона Bellator.

Ранее на турнире россиянка Диана Авсарагова встретилась с американкой Габриэлой Галфин. Бой завершился победой Авсараговой раздельным решением судей (29-28, 29-28 и 28-29).

Также в рамках заключительного боя предварительного карда представитель Суринама Саид Совма встретился с американцем Ронни Маркесом. Победу в бою в первом раунде нокаутом одержал суринамец. Для этого ему понадобилось 1 минута и 9 секунд.

В главном бою турнира встретятся Джулиана Веласкес (Бразилия) и Денизе Кильхольц (Нидерланды).

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