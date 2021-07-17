Российской красавице пришлось раздеться ради боя. Пантера одержала непростую победу. Видео

В ночь на 17 июля 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир Bellator 262. В главном событии непобеждённая Джулиана Веласкес будет отстаивать чемпионский титул в поединке против Денис Килхольтц. Однако же внимание российских любителей ММА приковано к третьему бою предварительного карда.

Российская красавица Диана Авсарагова сенсационной победой дебютировала в лиге воинов, за 29 секунд нокаутировав Тару Графф. Девушка-боец клуба «Ахмат» за один вечер кратно увеличила число своих фанатов по всему миру. Будем объективны, Диана помимо очевидных бойцовских талантов наделена природой яркой и чрезвычайно привлекательной внешностью. Такая горючая смесь – крайняя редкость в наше время.

После яркого дебюта Пантера выразила готовность сражаться как можно чаще. И матчмейкеры Скотта Кокера с готовностью пошли ей навстречу. Минуло лишь три месяца с дебютного поединка, как Диана вновь оказалась в карде. И здесь случились первые сложности. Всё-таки, очень важно быть постоянно в соревновательном графике, наработать подходящий план подготовки. Да масса существует нюансов.

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И именно в этом плане Диана заставила понервничать своих поклонников. Одним из ключевых моментов при подготовке к бою является сгонка веса. И на этом аспекте прокалывались даже самые великие бойцы. Все мы помним, как Хабиб за сутки до боя с Тони Фергюсоном оказался в больнице. Слава богу, у Авсараговой до этого не дошло, но прибегнуть к традиционному ухищрению пришлось. Чтобы показать на весах нужные цифры, Пантере пришлось полностью раздеться. Пикантный момент помог, вес был сделан, и калитка в клетку открыта.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно в «инстаграме» MMA Junkie.

По антропометрическим данным Авсарагова объективно превосходит соперницу. Здесь и рост, и длинна рук, и физическая мощь. Всё это заставляло надеяться, что ей удастся вторая подряд быстрая и уверенная победа. Но у тренерского штаба россиянки были другие соображения на этот счёт. В апреле Пантера сетовала, что так и не сумела прочувствовать сам бой. Победа – это прекрасно, но куда важнее почувствовать ритм боя, продышаться и прокачать собственные скиллы.

И Диана не форсировала события. В первом раунде Пантера полностью контролировала ситуацию в клетке, набрасывала удары, включая в дело и кулаки, и ноги. Короткие выпады и отход, выпады и отход. Габриэла Галфин, имеющая в своём активе 2 победы при 2 поражениях, показала себя весьма стойким бойцом. Она принимала удары, несла урон, но продолжала буквально переть на россиянку.

Во втором перерыве весь причинённый ей урон был виден на лице. А угловые потребовали от американки включить прессинг с первых же секунд заключительного раунда. И Габриэла отчаянно бросилась в атаку, на некоторое время даже смутив Пантеру. Две минуты Диана пыталась вернуть ход боя под свой контроль. Но получалось не особенно хорошо. Наверняка, сказались и проблемы с весогонкой, плюс отсутствие опыта проведения полноценных боёв.

Нахватала россиянка в третьем раунде очень прилично. Требования угловых продолжить серийные атаки (короткая серия – отход) разбивались о напор соперницы и накопившуюся усталость. По счастью, серьёзного ущерба американка Диане не нанесла, а всё остальное – в профессиональную копилку. Опыт, он сын ошибок трудных, как писал классик. И именно за счёт опыта мы становимся сильнее.

Немного заставил понервничать ринганонсер, который сообщил, что решение судей – раздельное. Оставим эти нервные секунды на их совести. Победа была отдана в итоге Диане. Победа тем более ценная, что добыта была в непростой борьбе. Нокауты ещё будут, а пока порадуемся четвёртой победе россиянки в профессиональной карьере и ждём её в октябре в московском турнире.