Фёдор Емельяненко назвал «одного из основных» соперников, с которым может провести бой

Легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко назвал потенциального соперника для поединка, который состоится на турнире Bellator в Москве 23 октября. По словам Федора, им является американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион.
«Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника. Конечно, посмотрел первый бой несколько раз. Как говорится, у Бога случайностей не бывает, нужно делать выводы. А вообще, помня ту ситуацию, я чувствовал его и чувствовал — вот сейчас, сейчас… Что и случилось. Но я не видел того удара, который он нанёс, он как будто бы отмахнулся тогда», — приводит слова Емельяненко ТАСС.
В июне 2017 года Емельяненко и Митрион провели поединок, завершившийся победой американского бойца, которому удалось нокаутировать соперника в первом раунде.
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