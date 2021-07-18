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Атлетическая комиссия Невады опровергла слова Макгрегора о его травме ноги до боя с Порье

Атлетическая комиссия Невады опровергла слова Макгрегора о его травме ноги до боя с Порье
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Атлетическая комиссия Невады опровергла слова экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора о травме ноги, которую он якобы получил ещё до боя с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. С заявлением по этому вопросу выступил глава организации Боб Беннетт.

«Если бы у нас была хоть как-то информация о том, что боец не годен для проведения боя, мы бы не позволили ему в нём участвовать. В таком случае он идёт к врачу, и врач принимает решение», — приводит слова Беннетта Las Vegas Review-Journal.

Макгрегор и Порье встречались на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

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