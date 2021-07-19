Бёрнс рассказал, кого ему нужно победить, чтобы вновь получить титульный бой

Бразильский боец ММА Гилберт Бёрнс рассказал, что хотел бы провести бой-реванш с чемпионом UFC Камару Усманом. По словам Бёрнса, для выхода на титульный бой ему нужно подраться с Хорхе Масвидалем и Леоном Эдвардсом.

Бёрнс на турнире UFC 264 одержал победу над Стивеном Томпсоном. Ранее Бёрнс проиграл нокаутом Усману на турнире UFC 258.

«Я хочу снова драться за титул, мне нужно расчистить путь к чемпионскому бою. Если нужно победить Леона Эдвардса, то хорошо. Если нужно провести успешно два боя, то дайте мне Масвидаля, а затем Эдвардса. Не буду врать, я хочу драться в этом дивизионе с каждым. Каждый топ-контендер. Также у меня по-прежнему есть мечта провести бой с Колби, снова подраться с Камару. Хочу победить Масвидаля, Эдвардса и Нейта Диаза», — цитирует Бёрнса TMZ.