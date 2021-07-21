Фёдор Емельяненко считает важным проводить турниры по ММА в маленьких городах

Председатель Наблюдательного совета Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Фёдор Емельяненко считает, что для пропаганды вида спорта необходимо проводить турниры в маленьких городах. Одно из таких состязаний — Всероссийский мастерский турнир по ММА памяти мастера спорта Алексея Калинина — Емельяненко посетил в Новомосковске, сообщает пресс-служба Союза ММА России.
«Очень важно проводить подобные турниры в маленьких городах, потому что в больших они все-таки проходят чаще, зритель уже искушен спортивными мероприятиями и различными шоу. Здесь в маленьких городах ждут своих героев, ждут соревнований. Люди хотят болеть, хотят переживать. Ну и, конечно, после турниров идет всплеск желающих среди разных возрастов заниматься единоборствами, поэтому спортивные залы и клубы должны быть готовы принять всех», — отметил Федор Емельяненко.
Особенно близок по духу легендарному бойцу оказался местный клуб ММА «Варяг», где сегодня бесплатно тренируются дети до 18 лет.
«Для меня клуб «Варяг» — идеальное место, где есть всё чтобы стать чемпионом самого высокого уровня. Это маленький зал со своими плюсами, здесь не будет проходного двора, тренеры и бойцы как единая большая семья, где каждый будет друг друга поддерживать, болеть, переживать за своего брата спортсмена. Все будут работать на результат. И я сам вышел из такого клуба. Изначально мы тоже занимались в маленьких залах. С клубом «Варяг» у меня самые замечательные и теплые отношения, наверное, ближе чем с другими».
Победители Всероссийского мастерского турнира по ММА памяти Алексея Калинина:
56,7 кг — Гаджиев Магомедрасул (Мос. обл.)
61,2 кг — Мишин Григорий (Краснодар)
65,8 кг — Алиев Джамалудин (Мос. обл.)
70,3 кг — Мируашвили Даниил (Мос. обл.)
77,1 кг — Абдуллаев Камран (Рязанская обл.)
83,9 кг — Мустапаев Рамазан (Москва)
93 кг — Долгов Михаил (Москва)
120,2 кг — Магомедов Идрис (Дагестан)
св 120,2 кг — Полянский Алексей (Мос. обл.).
Фото: Союз ММА России
- 21 июля 2021
-
14:06
-
12:42
-
12:08
-
10:34
-
09:55
-
06:32
-
01:39
-
01:17
-
00:19
-
00:08
- 20 июля 2021
-
23:51
-
22:51
-
22:07
-
20:17
-
19:45
-
18:46
-
18:18
-
17:44
-
16:45
-
15:33
-
14:26
-
13:25
-
11:56
-
10:49
-
09:37
-
02:46
-
01:59
-
00:57
- 19 июля 2021
-
23:58
-
22:50
-
21:44
-
20:41
-
19:01
-
17:57
-
15:41