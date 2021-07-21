Фёдор Емельяненко считает важным проводить турниры по ММА в маленьких городах

Председатель Наблюдательного совета Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Фёдор Емельяненко считает, что для пропаганды вида спорта необходимо проводить турниры в маленьких городах. Одно из таких состязаний — Всероссийский мастерский турнир по ММА памяти мастера спорта Алексея Калинина — Емельяненко посетил в Новомосковске, сообщает пресс-служба Союза ММА России.



«Очень важно проводить подобные турниры в маленьких городах, потому что в больших они все-таки проходят чаще, зритель уже искушен спортивными мероприятиями и различными шоу. Здесь в маленьких городах ждут своих героев, ждут соревнований. Люди хотят болеть, хотят переживать. Ну и, конечно, после турниров идет всплеск желающих среди разных возрастов заниматься единоборствами, поэтому спортивные залы и клубы должны быть готовы принять всех», — отметил Федор Емельяненко.



Особенно близок по духу легендарному бойцу оказался местный клуб ММА «Варяг», где сегодня бесплатно тренируются дети до 18 лет.

«Для меня клуб «Варяг» — идеальное место, где есть всё чтобы стать чемпионом самого высокого уровня. Это маленький зал со своими плюсами, здесь не будет проходного двора, тренеры и бойцы как единая большая семья, где каждый будет друг друга поддерживать, болеть, переживать за своего брата спортсмена. Все будут работать на результат. И я сам вышел из такого клуба. Изначально мы тоже занимались в маленьких залах. С клубом «Варяг» у меня самые замечательные и теплые отношения, наверное, ближе чем с другими».



Победители Всероссийского мастерского турнира по ММА памяти Алексея Калинина:



56,7 кг — Гаджиев Магомедрасул (Мос. обл.)

61,2 кг — Мишин Григорий (Краснодар)

65,8 кг — Алиев Джамалудин (Мос. обл.)

70,3 кг — Мируашвили Даниил (Мос. обл.)

77,1 кг — Абдуллаев Камран (Рязанская обл.)

83,9 кг — Мустапаев Рамазан (Москва)

93 кг — Долгов Михаил (Москва)

120,2 кг — Магомедов Идрис (Дагестан)

св 120,2 кг — Полянский Алексей (Мос. обл.).