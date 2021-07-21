Дрозд считает, что у Багаутинова нет шансов в поединке с Проводниковым

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился мнением о предстоящем поединке бывшего чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Руслана Проводникова и экс-бойца UFC Али Багаутинова. Поединок по правилам бокса пройдёт 23 июля 2021 года.

«Я тут вариантов для Али вообще не вижу. Руслан за пятилетнее отсутствие в ринге набегал миллионы километров, он постоянно в зале, постоянно спаррингует и находится в отменной форме и отличных боевых кондициях.

В плане бокса Руслан находится на абсолютно другом уровне. Это будет односторонняя история без шансов для Багаутинова», — цитирует Дрозда AllBoxing.

На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой Проводников провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей. В настоящий момент 37-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.