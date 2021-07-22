«Иногда в горы, иногда нет». Хабиб Нурмагомедов показал фото со своей командой

Российский боец, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Инстаграме».



На фото Хабиб предстал вместе со своей командой в Дагестане. На снимок попали Гаджи Рабаданов, Ислам Мамедов, Усман Нурмагомедов, Зубайра Тухугов, Умар Нурмагомедов и ещё несколько человек.



«Иногда в горы, иногда нет», — подписал фото Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов и Ислам Мамедов выступят на турнире Bellator 263, который состоится в ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).



В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.