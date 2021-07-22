Сергей Ковалёв пожелал удачи Усику в предстоящем поединке с Джошуа
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв пожелал удачи украинскому боксёру Александру Усику в поединке с британцем, чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа 25 сентября. Поединок пройдёт в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».
Усик анонсировал подписание контракта в своём «инстаграме». Сергей Ковалёв написал пожелания в комментариях под постом.
«Удачи, Саня!» — написал Ковалёв.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.
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