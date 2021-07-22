Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Ковалёв пожелал удачи Усику в предстоящем поединке с Джошуа

Сергей Ковалёв пожелал удачи Усику в предстоящем поединке с Джошуа
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв пожелал удачи украинскому боксёру Александру Усику в поединке с британцем, чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа 25 сентября. Поединок пройдёт в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».

Усик анонсировал подписание контракта в своём «инстаграме». Сергей Ковалёв написал пожелания в комментариях под постом.

«Удачи, Саня!» — написал Ковалёв.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

Новость по теме
Усик подписал контракт на бой с Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021