«Мы оба красим ногти и в одном весе». Российская боксёрша вызвала на бой Моргенштерна

Российская боксёрша Ангелина Семёнова отреагировала на подписание контракта известного рэп-исполнителя Моргенштерна с промоушеном Hardcore FC MMA, предложив ему провести бой с ней.
«Моргенштерн в Hardcore MMA. Я считаю, это круто! Только если против тебя Алиш. Выйдет хотя бы крепкий середнячок твоего веса, ты быстро ляжешь и уже не встанешь! Ноль шансов на победу.
Так что давай, выходи против меня! Мы оба красим ногти, популярны в интернете, и ты даже со мной в одной весовой категории. Может быть, у тебя будет маленький шанс, если будешь хорошо готовиться. Хотя я всё равно планирую выиграть.
Так что, хватит ли у тебя смелости выйти против девушки и не проиграть?» — написала Семёнова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Семёновой в «Инстаграме».
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