Келлерман: Махачев чем-то похож на Мейвезера и Коби Брайанта
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Авторитетный спортивный эксперт Макс Келлерман высказался о российском бойце Исламе Махачеве. По мнению Келлермана, по спортивным качествам Ислам чем-то похож на бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и легендарного игрока «Лос-Анджеолес Лейкерс» Коби Брайанта, погибшего в начале 2020 года после крушения вертолёта в Калифорнии.
«Махачёв чем-то похож на Флойда Мейвезера или Коби Брайанта. Он всегда берёт на себя инициативу: борьба ли это или что-то ещё, инициатива за ним, а соперник лишь реагирует. Но на любую реакцию у этого парня есть противодействие. Он быстрее мыслит. Это как зыбучие пески: чем больше сопротивляешься ему, тем хуже», — приводятся слова Келлермана на странице ESPN MMA в «Твиттере».
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