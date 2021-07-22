Финкельштейн: UFC иногда не хотят признавать наших бойцов, но с Исламом этого не избежать

Глава компании M-1 Global, известный российский промоутер Вадим Финкельштейн высказался о российском бойце Исламе Махачева, следующим соперников которого, по словам президента UFC Даны Уайта, станет американец Бенеил Дариуш.
«Почему бы и не устроить бой Махачева и Дариуша. Это можно считать признанием силы Ислама. На самом деле он уже давно в топе. Просто они иногда не хотят лишний раз признавать топовость бойцов, особенно российских. Но в случае с Махачевым этого уже не избежать. Ислам уже давно доказал, что он топовый. Его любят, и он очень перспективный парень.
Мне кажется, Махачев сильнее Дариуша. Я верю в его силу. Ислам может использовать этот бой как путь в элиту UFC», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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